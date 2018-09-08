Неподалік Тернополя водій вантажівки злив 30 тонн відходів. ФОТО

08/09/2018 0
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6 вересня Державна екологічна інспекція у Тернопільській області зафіксувала факт зливу 30 тонн відходів молокопродуктів на земельну ділянку поблизу Малашівецького сміттєзвалища.

На найманого працівника, який працює у перевізника відходів, складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 52 КУпАП. Відібрано проби землі у місці забруднення. Проводиться збір матеріалів для обрахування збитків за забруднення землі.

В залежності від суми завданих збитків буде прийняте відповідне рішення.

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