Неподалік Тернополя водій вантажівки злив 30 тонн відходів. ФОТО

08/09/2018 Розмір тексту:

6 вересня Державна екологічна інспекція у Тернопільській області зафіксувала факт зливу 30 тонн відходів молокопродуктів на земельну ділянку поблизу Малашівецького сміттєзвалища.

На найманого працівника, який працює у перевізника відходів, складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 52 КУпАП. Відібрано проби землі у місці забруднення. Проводиться збір матеріалів для обрахування збитків за забруднення землі.

В залежності від суми завданих збитків буде прийняте відповідне рішення.