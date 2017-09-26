Неподалік Тернополя від вибуху гранати загинув поліцейський. ФОТО

26/09/2017 Розмір тексту:

Чи це було самогубство, чи нещасний випадок – з’ясує слідство.

У загиблого залишилася 9-місячна дитина та дружина, яка працює в поліції. Зараз жінка перебуває в декретній відпустці.

Вибух пролунав на приватному подвір’ї у Великій Березовиці близько 13.00, 26 вересня, повідомляє “20 хвилин“. На подвір’ї мертвим виявили тіло 30-річного Ростислава. Положення тіла – паралельно до землі. Неподалік поліцейські виявили залишки гранати РГД-5.

– Це діючий працівник поліції, – повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол. – У 2015 році він перебував у зоні АТО, де отримав контузію.

За інформацією видання, чоловік саме проходив обстеження комісії, яка приймає рішення про комісування за станом здоров’я.