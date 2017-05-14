Неподалік Тернополя таксист збив насмерть велосипедиста. ФОТО

14/05/2017 Розмір тексту:

Нещастя трапилося у селі Петриків 13 травня о 3:20. Водій автомобіля DAEWOO Lanos , рухаючись вулицею Шептицького, збив велосипедиста, 1987 року народження. Чоловік загинув на місці події.

Поліцейських та швидку викликав житель сусіднього будинку. За словами слідчих, які обстежували територію, велосипедист рухався на зустріч іномарці.

Водій авто стверджує, що через сильний туман та мряку не бачив його, оскільки ні на загиблому, ні на його двоколіснику не було жодних світловідбиваючих знаків.

Водій таксі помітив велосипедиста уже перед автомобілем. Він намагався уникнути удару, але не встиг. Велосипедист потрапив під колеса, а автівкаопинилася у бетонній огорожі приватного господарства.

Водій не постраждав. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, а після цього його доправили у відділення поліції для дачі показів. Проте уже під час розмови зі слідчими, чоловікові стало погано і швидка забрала його до лікарні.

Подія внесена до ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, повідомляє відділ комунікації ГУНП Тернопільської області.