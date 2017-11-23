Неподалік Тернополя стріляли з автоматів. ФОТО

23/11/2017 Розмір тексту:

Спеціальні навчання стрільби з автоматичної зброї організували на Тернопільщині. Їх проводять на базі навчально-тренувального центру військової частини А3215. Військові відпрацьовують теоретичні завдання та практичні навички стрільби.

Організували таке навчання, щоб військові могли вдосконалити навички володіння стрілецькою зброєю особового складу. Приєдналися до уроків кілька десятків військовослужбовців.

«Військовослужбовці у складі своїх підрозділів відпрацьовують вправи стрільб з автоматичної зброї АКС – 74. Основи стрільби містять теоретичні положення, засвоєння прийомів і правил під час виконання завдань. Учасники навчання отримують знання, необхідні для влучної стрільби з різних цілей у всілякій обстановці. Окрім тренування військовослужбовців, які носять системний характер, заходи проводяться на швидкість, вправність та влучність», – розповідає прес-офіцер 44-ої окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

Вогнева підготовка військових на Тернопільщині триватиме упродовж тижня.

Софія Романська