Неподалік Тернополя пропонують спорудити саркофаг

07/06/2017 Розмір тексту:

Підприємство ТФ ДП «Укрветсанзавод» не спроможне переробити залишки відходів тваринного походження, які звозили для утилізації зі всієї області. Якщо вчасно не облаштувати тимчасовий саркофаг, а в подальшому не утилізувати ці відходи може трапитися екологічна катастрофа.

Особливо погіршиться ситуація влітку, коли під час високої температури пришвидшиться процес розкладання цих мас і вони потраплять в підшкірні води та річку Серет.

– Необхідно 1,5 млн. грн, щоб облаштувати всі необхідні споруди на території ТФ ДП «Укрветсанзавод», – пояснив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець. – Другим важливим кроком має бути пошук інвестора, який збудує сучасний утилізаційний завод для переробки відходів тваринного походження. Наша область є аграрною, тваринництво займає велику частку, вдосталь є в м`ясо-переробних підприємств. Якщо ми не збудуємо такого заводу на території області ,то повинні розуміти, що в майбутньому в лісах будемо знаходити стихійні «тваринні цвинтарі». Це проблема не лише в ДП «Укрветсанзавод», який на сьогоднішній день знаходиться в стадії банкрутства, а проблема знаходиться на території області, і ми повинні якнайшвидше виділити кошти щоб не допустити стихійного лиха.

Джерело: tenews.org.ua

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