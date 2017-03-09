Неподалік Тернополя перекинувся автомобіль, який перевозив гроші. ФОТО

08/03/2017 Розмір тексту:

Через ДТП під Тернополем перекинулося інкасаторське авто.

Про це повідомляє сайт 0352.ua.

Інкасаторське авто на перехресті поблизу Чистилова не розминулося з автівкою “Ford Kuga”. Удар був такої сили, що авто перекинулося на дах. Інформації про постраждалих наразі немає. За попередньою інформаією дорожня пригода трапилася з вини водія “Ford”, який не надава перевагу в русі машині інкасаторів.

На місці ДТП працюють патрульні, які з’ясовують обставини пригоди.