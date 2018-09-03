Неподалік Тернополя не розминулися велосипедист і мотоцикліст
03/09/2018 0
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Про пацієнта з закритим переломом ноги правоохоронцям Тернопільського відділення поліції повідомили медики обласної лікарні. Виїздом на місце, працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що 46-річний обласного центру не розминувся з мотоциклом.
Подія трапилася 31 серпня близько 19 години на автодорозі в селі Ангелівка, повідомляють у поліції. Місцевий житель рухаючись мотоциклом «ІЖ Юпітер» не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, котрий прямував у зустрічному напрямку. Потерпілого з травмами доправили до медзакладу.
Обидва транспортні засоби поміщено на арештмайданчик, а в учасників ДТП взято забори крові на вміст алкоголю.
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