Неподалік Тернополя не розминулися велосипедист і мотоцикліст

03/09/2018 0
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Про пацієнта з закритим переломом ноги правоохоронцям Тернопільського відділення поліції  повідомили медики обласної лікарні. Виїздом на місце, працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що 46-річний обласного центру не розминувся з мотоциклом.

Подія трапилася 31 серпня близько 19 години на автодорозі в селі Ангелівка, повідомляють у поліції. Місцевий житель рухаючись мотоциклом «ІЖ Юпітер» не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, котрий прямував у зустрічному напрямку.  Потерпілого з травмами доправили до медзакладу.

Обидва транспортні засоби поміщено на арештмайданчик, а в учасників ДТП взято забори крові на вміст алкоголю.

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