Неподалік Тернополя “Мерседес” зіткнувся з “Таврією”. Є потерпілі. ФОТО

05/01/2017 Розмір тексту:

У селі Ступки зіткнулися автомобілі Mercedes і Таврія.

Жахливі фото аварії тернополяни публікують у різних соцмережах, пише Безтабу. Наприклад, у спільноті “Від Тарнополя до Тернополя” юзери пишуть, що причина зіткнення невідома:

Невдовзі пост про ДТП з’явився і на офіційній сторінці Тернопільського осередку ВО “Автомайдан”. Громадські активісти пишуть, що автівки зіткнулися з вини водія іномарки: