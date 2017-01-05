Неподалік Тернополя “Мерседес” зіткнувся з “Таврією”. Є потерпілі. ФОТО
05/01/2017 0
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У селі Ступки зіткнулися автомобілі Mercedes і Таврія.
Жахливі фото аварії тернополяни публікують у різних соцмережах, пише Безтабу. Наприклад, у спільноті “Від Тарнополя до Тернополя” юзери пишуть, що причина зіткнення невідома:
Невдовзі пост про ДТП з’явився і на офіційній сторінці Тернопільського осередку ВО “Автомайдан”. Громадські активісти пишуть, що автівки зіткнулися з вини водія іномарки:
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