Неподалік Тернополя “Мерседес” збив жінку

31/12/2016 Розмір тексту:

У селі Плотича Тернопільського району водій автомобіля “MERCEDES Sprinter”, рухався в напрямку села Д.Івачів.

Повертаючи праворуч з головної дороги на другорядну, він не врахував дорожньої ситуації та зіткнувся із автомобілем “Mercedes Vito”. Останній їхав в попутному напрямку.

В результаті удару “Mercedes Vito” викинуло на смугу зустрічного руху, де він збив пішохода – жінку 1961 року народження. Потерпіла йшла узбіччям дороги.

Мешканку села Плотича із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом кісток тазу та забоями поперекового відділу хребта госпіталізували в ортопедичне відділення лікарні. Триває слідство.