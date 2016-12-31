Неподалік Тернополя “Мерседес” збив жінку
31/12/2016 0
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У селі Плотича Тернопільського району водій автомобіля “MERCEDES Sprinter”, рухався в напрямку села Д.Івачів.
Повертаючи праворуч з головної дороги на другорядну, він не врахував дорожньої ситуації та зіткнувся із автомобілем “Mercedes Vito”. Останній їхав в попутному напрямку.
В результаті удару “Mercedes Vito” викинуло на смугу зустрічного руху, де він збив пішохода – жінку 1961 року народження. Потерпіла йшла узбіччям дороги.
Мешканку села Плотича із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом кісток тазу та забоями поперекового відділу хребта госпіталізували в ортопедичне відділення лікарні. Триває слідство.
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