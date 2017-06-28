Неподалік Тернополя майже висох цілий став

28/06/2017 Розмір тексту:

Незважаючи на збільшення кількості опадів, проблема висихання водойм все ще актуальна на Тернопільщині. За останні два роки, водойма, що між селами Підгороднє та Петриків Тернопільського району майже висохла. Проблема насторожує місцевих жителів.

У ставку, який межує села Петриків і Підгороднє рівень води у найглибшому місці до півметра. Хоча кілька років тому, водойма дозволяла плавати дітям і дорослим.

«На жаль, став висихає. Основним живленням цієї водойми залишається річка Довжанка, що є притокою Серету. Проте навіть у цій річці води дуже поменшало. Старожили цих населених пунктів розповідають, що в минулому став допомагав зрошувати поля. Тепер цей став, який упродовж багатьох років був родзинкою місцевості, висихає. Якщо не докласти певних зусиль, пов’язаних із порятунком, ми втратимо його. Проте своїми силами водойму відновити не вдасться. Необхідна допомога з боку влади. Хоча місцеві жителі готові докласти всіх зусиль, щоб врятувати водойму», – відзначає мешканець села Петриків Тарас Циклиняк.

Офіційно став належить селу Підгороднє. Сільський голова розповідає, що водойма була в користуванні районної адміністрації. В цей період часу став дуже занедбали.

У планах жителів сіл Петриків і Підгороднє – відновити водойму і здати її в оренду.

Софія Романська