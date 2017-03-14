Неподалік Тернополя дотла згорів автомобіль. ФОТО

14/03/2017 Розмір тексту:

У Тернопільському районі рятувальники ліквідували пожежу у гаражному приміщенні.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, 13 березня о 10:41 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Драганівка Тернопільського району. На виклик направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік особового складу. По прибуттю на місце встановили, що загорання виникло у гаражному приміщенні господарської будівлі. Завдяки злагодженим та організованим діям бійців Служби порятунку уже о 11:47 вогонь зупинили, а о 11:58 – повністю ліквідували.

Пожежою знищено дах господарської будівлі та автомобіль, декілька одиниць техніки, облицювання стін. На пожежі врятовано житлову будівлю, сусідні приміщення господарської будівлі.