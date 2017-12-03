Неподалік Почаєва п’яний фірман накоїв біди

03/12/2017 0
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На автодорозі Почаїв-Кременець, в селі Дунаїв, водій автомобіля Citroën зіткнувся з гужовою підводою. 

Кермувальник авто стверджує, що віз раптово виїхав на проїжджу частину і він не зміг уникнути удару, повідомляють у поліції.

В результаті ДТП до лікарні госпіталізували фірмана. У чоловіка підозри на перелом гомілки, рвані рани руки. За попередніми даними він перебував у стані алкогольного сп’яніння і самовільно залишив медзаклад.

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