Неподалік Почаєва п’яний фірман накоїв біди

03/12/2017 Розмір тексту:

На автодорозі Почаїв-Кременець, в селі Дунаїв, водій автомобіля Citroën зіткнувся з гужовою підводою.

Кермувальник авто стверджує, що віз раптово виїхав на проїжджу частину і він не зміг уникнути удару, повідомляють у поліції.

В результаті ДТП до лікарні госпіталізували фірмана. У чоловіка підозри на перелом гомілки, рвані рани руки. За попередніми даними він перебував у стані алкогольного сп’яніння і самовільно залишив медзаклад.