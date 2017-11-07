Неподалік міськради з’явилося “залізне місто”. ФОТО

07/11/2017 Розмір тексту:

Хтось шукає спокою на природі, хтось – в книжках, хтось – у медитації… А от вуличний художник Гамлет з Харкова знаходить тишу у Залізному Місті. Так романтично він називає гаражі. Ще й намалював їх на стіні будинку, що на вулиці Грушевського. І підписав: «Заспокійлива тиша Залізного Міста».

Якби не цей художник, чимало тернополян, мабуть, так і не здогадалися б, що у залізних гаражах є своя краса. Зокрема, краса душевного спокою. Хоча водії і так про це знають. Не один медитує серед залізяччя, коли доводиться вирішувати особисті чи інші проблеми. Або втікає туди від сімейних негараздів.

Джерело: Про Те