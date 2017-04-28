Неподалік кладовища патрульні зупинили п’яну тернополянку на “ВАЗі”

За кермом перебувала мешканка обласного центру, повідомляють у патрульній поліції.

Спілкуючись з нею інспектори помітили, що жінка має ознаки алкогольного сп’яніння. Результат – 1,02 проміле алкоголю в крові, що в 5 разів перевищував допустиму норму.

Полісмени склали на 39-річну кермувальницю адмінпротокол за статтею 130 (керування у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ст. ч. 1 ст. 121 КУпАП (Порушення ПДР).