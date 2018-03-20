Непідйомна сума: скільки грошей потрібно на ремонт гаївського мосту

20/03/2018 Розмір тексту:

Цими днями на Тернопільщині відбулося виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Народні депутати, представники обласної та міської влади, голови об’єднаних громад обговорювали актуальні проблеми Тернопільщини, зокрема ті об’єкти, які потребують державного фінансування.

Міський голова Тернополя Сергій Надал та народні депутати від Тернопільщини озвучили членам бюджетного комітету проблему аварійного шляхопроводу на об’їзній дорозі Тернополя, який є головною складовою траси міжнародного значення.

«Минулого року після обстеження шляхопроводу на об’їзній дорозі Тернополя було ухвалено рішення заборонити рух великогабаритного вантажного транспорту загальною вагою понад 8 тонн через Гаївський міст. Адже, за висновками дорожників, подальша експлуатація моста у режимі основного шляхопроводу матиме єдиний наслідок — руйнування конструкцій. Варто зазначити, що Гаївський міст використовується переважно транзитним транспортом. Саме на транзит припадало до 90 % усього транспортного потоку, – зауважив очільник Тернополя. – Ми неодноразово звертались до Уряду щодо сприяння проведенню реставраційних робіт. Цю ж проблему озвучили на засіданні комітету Верховної Ради з питань бюджету. Мерія міста готова внести свою частку у ремонтні роботи. Враховуючи, що загальна вартість першого етапу робіт складає близько 45 млн. грн., для самого Тернополя вирішення проблеми є непідйомним з фінансової точки зору».

Сергій Надал додав, що сьогодні усе навантаження прийняла на себе траса Р-41. Надмірне навантаження призводить до знищення дорожнього покриття і перевитрат коштів на поточні ремонти. За рік дорогу фактично знищили. Між тим, єдина альтернатива — Гаївський міст працює на межі своїх потужностей.