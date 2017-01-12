Непевершена коляда семінаристів зі Львова у Тернополі. ВІДЕО

12/01/2017 0
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11 січня у Тернополі виступав духовий оркестр Львівської семінарії Святого Духа.

Колядки у непевершеному виконанні тернополяни та гості міста мали нагоду почути в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Матері Божої та в храмі Пресвятої Трійці.

«Це наш 17 концерт за 4 останні дні. Ми вже виступали в Івано-Франківську, Коломиї, Надвірній, Львові. У планах – відвідати з колядою Київ. Ми звертаємося до всіх тут присутніх: відкрийте свої серця, не будьте байдужими. Несіть цю різдвяну радість у свої домівки, на місця праці, у коло друзів і знайомих, що всі почули цю радісну новину, що народився наш Спаситель!», – звернувся до присутніх ректор Семінарії отець Ігор Бойко.

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