Непевершена коляда семінаристів зі Львова у Тернополі. ВІДЕО

12/01/2017 Розмір тексту:

11 січня у Тернополі виступав духовий оркестр Львівської семінарії Святого Духа.

Колядки у непевершеному виконанні тернополяни та гості міста мали нагоду почути в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Матері Божої та в храмі Пресвятої Трійці.



«Це наш 17 концерт за 4 останні дні. Ми вже виступали в Івано-Франківську, Коломиї, Надвірній, Львові. У планах – відвідати з колядою Київ. Ми звертаємося до всіх тут присутніх: відкрийте свої серця, не будьте байдужими. Несіть цю різдвяну радість у свої домівки, на місця праці, у коло друзів і знайомих, що всі почули цю радісну новину, що народився наш Спаситель!», – звернувся до присутніх ректор Семінарії отець Ігор Бойко.