Непевершена коляда семінаристів зі Львова у Тернополі. ВІДЕО
12/01/2017 0
Розмір тексту:
11 січня у Тернополі виступав духовий оркестр Львівської семінарії Святого Духа.
Колядки у непевершеному виконанні тернополяни та гості міста мали нагоду почути в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Матері Божої та в храмі Пресвятої Трійці.
«Це наш 17 концерт за 4 останні дні. Ми вже виступали в Івано-Франківську, Коломиї, Надвірній, Львові. У планах – відвідати з колядою Київ. Ми звертаємося до всіх тут присутніх: відкрийте свої серця, не будьте байдужими. Несіть цю різдвяну радість у свої домівки, на місця праці, у коло друзів і знайомих, що всі почули цю радісну новину, що народився наш Спаситель!», – звернувся до присутніх ректор Семінарії отець Ігор Бойко.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Архітектор
Business analyst