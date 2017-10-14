Нелюду, який зарізав собак на очах у дітей, “світить” вісім років тюрми

13/10/2017 Розмір тексту:

Теребовлянською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.3 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. Місцева прокуратура здійснювала у ньому процесуальне керівництво.

Встановлено, що мешканець одного із сіл Теребовлянського району у вересні цього року умисно ножем вбив двох собак, які впродовж тривалого часу утримувалися його родиною. Злочин відбувався на очах його двох малолітніх племінників, що опікувались цими домашніми тваринами. До правоохоронців поскаржилась мама діток.

За інкримінований злочин санкцією статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.