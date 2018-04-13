Нелюда, який зарізав сусідку, посадили на вісім років

13/04/2018 Розмір тексту:

За принципової позиції прокурора Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури, суд визнав винним раніше судимого мешканця Бережанського району у скоєнні злочину за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, у червні 2016 року житель селі Нараїв Бережанського району, під час сварки з сусідкою, маючи на меті заподіяти їй смерть, умисно спричинив ножове поранення в грудну клітку останньої, внаслідок чого потерпіла померла.

Колегія суддів Зборівського районного суду, врахувавши ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і позицію прокурора, призначила покарання винній особі у виді 8 років позбавлення волі.