Нелегал з Африки відправив тернопільського копа в нокаут

11/08/2017 Розмір тексту:

У Тернополі затримали 32-річного іноземця, який побив правоохоронця.

Про це повідомляє сайт ternopil.te.ua з посиланням на прес-службу УПП в Тернополі.

Інцидент трапився вчора, 10 серпня, на вулиці Корольова. Лейтенант поліції разом із колегам виявили уродженця Конго, який перебуває на території України незаконно. Під час затримання чоловік почав неадекватно поводитися та напав на поліцейського.

У полісмени діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійну рану передпліччя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.