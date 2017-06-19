Неймовірно: на тернопільських заправках подешевшало пальне

17/06/2017 Розмір тексту:

На тернопільських автозаправках на 50 копійок подешевшало пальне. Це стосується не лише дизпалива чи бензину, а й газу.

Зокрема, бензин А-95 тепер коштує 26,49 грн., на противагу тому, що ще місяць тому у травні він коштував 26,99 грн, повідомляє Галас. На стільки ж подешевшав бензин А-92. Нині його ціна – 25,49 грн. Дизельне пальне також стало дешевше на 50 коп. Тепер дизпаливом можна заправлятися за 23,99 грн. за літр.

А от газ подешевшав лише на 30 коп. Якщо раніше газом можна було заправлятися за 11,79 грн., то тепер – за 11,49 грн.

Нагадаємо, ще в січні 2017-го підвищення цін на пальне пояснювали тим, що зросли на нього акцизи. Утім, тодішня ситуація із ціновою політикою зрівнялася з теперішньою. Принаймні, на мережі автозаправок «ОККО».