“Нехай тимчасові негаразди не закриють перед нами світло та радість Різдва Христового”, – керуючий Тернопільською єпархією УАПЦ єпископ Віктор

Возлюблені у Господі дорогі брати і сестри!

Різдво Твоє, Христе Боже наш,

засвітило світові світло розуміння:

в ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися

поклонятися Тобі – Сонцю правди,

і пізнавати Тебе – Схід з висоти.

Господи, слава Тобі.

(Тропар Різдва Христового)

Сьогодні з цими радісними словами і молитвами вся повнота Святої прабатьківської Української Автокефальної Православної Церкви разом із усіма християнами в Україні та світі святкує величне свято Різдва Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа.

Радіють ангели на небі та веселяться люди на землі, тому що заради нас і нашого спасіння на землю приходить Господь наш Ісус Христос. Понад дві тисячі років тому велика таємниця була відкрита людству: Бог з’явився у плоті, став такою ж людиною, як ми, прийняв на себе спокуту за всі гріхи людські, заради того щоб відновити втрачений зв’язок людини з Богом і встановити мир у душах наших, щоб усі побачили в Ньому світло любові, спасіння та надію на життя вічне.

Цьогорічне свято Різдва Христового та Новоліття 2017 року всі ми з Вами зустрічаємо в дуже непрості часи для Української Нації, Української Держави й Української Церкви. На долю нашого покоління українців, незалежно від віку, за останні роки випало зазнати втрат із числа найкращих синів і дочок українського народу – Героїв Небесної Сотні, українських воїнів, добровольців, волонтерів і мирних співвітчизників, які віддали своє життя під час Революції Гідності та в обороні України від підступних московсько-путінських окупантів й терористів. Важкою ношею для переважної більшості наших співвітчизників стали і соціально-економічні випробовування та негаразди в суспільно-політичному житті країни. Не подолали ми і негативні наслідки насадженого нам у минулому чужинцями церковного розділення серед українців. І від цього всі страждаємо і залишаємось не до кінця об’єднаними. Тому і надалі важким та тернистим залишається наш шлях до утвердження єдиної Помісної Української Автокефальної Православної Церкви. Шлях який ми неодмінно маємо подолати. Бо тільки досягнувши духовної єдності, з вірою і любов’ю у новонародженому Христі, зможемо досягнути і єдності національної та утвердити і зберегти на віки нашу українську ідентифікацію, Богом дану нам земну Вітчизну Україну і Українську Церкву.

Саме завдяки вірі в Отця нашого Небесного та прагненню жити за Його Святими Заповідями, ми здатні подолати будь-які труднощі, досягти миру, благополуччя і щастя та зберегти свої душі для життя вічного. Саме заради збереження душ наших і спасіння їх для життя вічного й прийшов у світ Спаситель наш, Син Божий, Ісус Христос.

Прославляючи сьогодні новонародженого Христа в молитві, колядках і щедрівках, просячи Боже благословення для себе та своїх рідних, ми також повинні молитовно згадати і про долю українських воїнів, добровольців, волонтерів і мирних співвітчизників, які в ці дні ціною власного життя боронять й оберігають нашу Україну та всіх нас від новітніх московських ординців та окупантів. Повинні згадати про українських воїнів-захисників і молитовно попросити у Господа Бога дарувати їм найшвидшу перемогу та благополучне повернення додому до своїх рідних і близьких, живими та неушкодженими.

Поряд із цим, нехай тимчасові негаразди, випробовування та труднощі у нашому житті не закриють перед нами світло та радість Різдва Христового – Світло Віри, Надії та Любові!

Тож усі будьмо готові гідно і з любов’ю одне до одного прийняти дари Святого Різдва Христового. Щоб через Божу благодать і Світло новонародженого Спасителя нашого Ісуса Христа серця всіх наших співвітчизників в Україні та людей доброї волі у світі, зокрема і недругів наших, просяяли любов’ю, добром, миром і благодаттю.

Щиросердечно вітаю всіх із Різдвом Христовим і Новоліттям 2017 року!

Христос Рождається!

Славімо Його!

+ ВІКТОР (Бедь), єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями, голова Комісії з духовності, освіти та катехізації Української Автокефальної Православної Церкви