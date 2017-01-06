“Нехай Різдво Христове стане уроком небайдужості та співчуття”, – послання архієпископа Василія

06/01/2017 Розмір тексту:

«Таємно родився Ти у вертепі,

але небо, Спасе, звістило Тебе всім появою зорі, немов устами.

І вірою мудреців Тобі привело, що кланяються Тобі,

тому з ними помилуй нас»

(Тропар вечірні Різдва Христового)

Всесвітліші та Всечесніші отці, Преподобні брати і сестри у монашестві, улюблена в Господі семінарійна родино, дорогі у Хресті спільноти вірних Тернопільсько-Зборівської архієпархії, Кам’янець-Подільської єпархії та усієї нашої митрополії!

У цю Різдвяну ніч, в яку відбувається народження Божого Сина, незбагненне Таїнство Воплочення Бога у людському тілі, хочемо привітати усіх вас нашим традиційним радісним церковним привітом «Христос Рождається!» Цей привіт заохочує усіх нас довідатися про величне Таїнство, яке відбувається у вертепі неподалік міста Вифлеєму, де Діва, у своїй покорі незбагненній волі Всевишнього Бога, народжує свого Сина, який є надією усього світу. Щоби сповістити про Його прихід світові, Бог спочатку послуговується не людьми, а появою Вифлеємської зорі. Вона, вказуючи на Того, хто приходить у цей світ, одночасно вказує і на місце, звідки Він приходить – вказує на небо.

Цю зорю бачать пастушки, що пасуть свої отари на полях біля Вифлеєму та, поспішивши до місця, яке вона позначає, знаходять Боже Дитя у яслах. За цією зорею йдуть мудреці зі Сходу, що несуть Новонародженому свої дари. Мова цієї зорі є доступною навіть звірятам, що не розуміють людської мови – їх знаходимо поблизу убогих ясел маленького Ісуса. Усе створіння сповнюється неземною радістю, яку предвічний Бог приносить світові у цьому Таїнстві.

Дорогі у Христі! У світосяйну ніч спішімо і ми, ведені цією зорею, до Вифлеємського вертепу, щоби бути поруч з яслами Новонародженого Божого Сина та стати частиною цього незбагненного Таїнства. Той, хто народжується, приходить заради кожного з нас. Він є також нашою надією. Не вагаймося, а поспішаймо, дослухаючись до поради давньої колядки: «До Вифлеєму спішім всі нині, Бога вітаймо в бідній дитині».

Таїнством Народження свого Сина Милосердний Бог виявляє свою дбайливість про людину. Нехай Різдво Христове стане і для нас уроком небайдужості та співчуття один до одного. Синод єпископів нашої Церкви на 2017 рік обрав першочерговою тему соціального служіння. Досвідчивши милосердя, яке Бог чинить до людини, протягом минулого року, який був «Святим Роком Божого милосердя», ми повинні навчитися від Господа бути милосердними до співбратів. Сьогоднішній світ має особливу потребу у вияві милосердя та небайдужості до наших ближніх. Велика кількість збройних конфліктів по всьому світі, байдужість та нетерпимість чимраз віддаляють нас, людей, від Бога – на образ і подобу якого ми сотворені. Драматичні події на Близькому Сході, у Сирії – на землі, де народився наш Спаситель, незагоєні рани війни, що триває в Україні, волають до нас про потребу милосердя та співчуття, що проявляються у полегшенні болю тих, хто страждає.

«Християнське милосердя є виявом нашої любові до Бога, перетвореної у служіння іншим, а перш за все служіння потребуючим». (Венедикт ХVІ, Бог є любов). Пам’ятаймо слова святого апостола Павла, який запевняє, що милосердна «Любов ніколи не проминає» (2 Кор, 13,8), а, отже, кожен наш милосердний учинок буде Богом оцінений та винагороджений.

У 2017 році сповняється 150 років з часу урочистої коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Далекого 29 червня 1867 року Святіший Отець Папа Пій ІХ у Римі освятив корони для ікони Зарваницької Богородиці. Разом з благословенням коронувати ікону Папа надав церкві у Зарваниці право відпусту на вічні часи. Ця урочиста коронація стала актом офіційного визнання нашої святині з боку всієї Католицької Церкви.

Наша митрополія та весь подільський край уже багато століть знаходяться під її особливим материнським заступництвом. Вона є заступницею та молільницею перед Престолом Всевишнього Бога за наші родини, дітей, за щасливу долю нашого краю та всього українського народу, що вже кілька років проходить час нелегких випробувань. Її чудотворному заступництву довіряю усі наші родини та кожного, хто сьогодні на чужині переживає вимушену розлуку з родиною. Особливо поручаю Її опіці наших воїнів, які з небезпекою втрати власного життя на східних рубежах боронять мир, спокій та майбутнє України.

Улюблені у Христі! Нехай новонароджений Спаситель, який приходить, аби знищити гріх та зло у світі, принесе мир кожній людині доброї волі. Нехай Він дарує довгоочікуваний мир нашій Україні, а Вифлеємська зоря, що звіщає світові Христа, осяє своїм радісним світлом сутінки нашого життя.

Христос рождається! Славімо Його!

† ВАСИЛІЙ (Семенюк), архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, адміністратор Кам’янець-Подільської єпархії

Дано у Тернополі, при архікатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці,

15 грудня 2016 року Божого