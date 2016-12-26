Недуга масово вкладає жителів Тернопільщини у лікарняні ліжка

26/12/2016 Розмір тексту:

Епідеміологічна ситуація на Тернопільщині залишається нестійкою, – кажуть в обласному лабораторному центрі. Кількість хворих росте, особливо серед дітей шкільного віку. В результаті – понад півсотні шкіл краю закрили на карантин.

Сприяє поширенню вірусів погода, – кажуть лікарі-епідеміологи. Під час коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса віруси мають здатність розмножуватися. Відтак тернополянам радять тепло одягатися навіть при відсутності сильних морозів. Також важливо не перевтомлюватися.

«Минулого тижня можна було спостерігати незначну динаміку до зниження кількості хворих на грип і ГРВІ, хоча загалом ситуація залишається нестійкою. Турбує велика кількість хворих серед дітей шкільного віку. Загалом у 66 навчальних закладах області призупинене навчання. Причина – відсутність дітей через хворобу: ГРВІ, грип. Відтак порада для жителів краю – максимально дотримуватися профілактичних заходів: не змерзати, не перевтомлюватися, збалансовано харчуватися, вживати вітамінізовану їжу. У разі недуги варто відразу звертатися до спеціалістів, оскільки залишається ймовірність підхопити вірус грипу», – каже лікар-епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби Світлана Маціпура.

Лікарі рекомендують хворим проходити повноцінний курс лікування та носити маски.