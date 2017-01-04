Небезпечно для життя: на Тернопільщині оголосили війну продавцям нелегальних петард

04/01/2017 Розмір тексту:

Правоохоронці Тернопільщини серйозно взялися за боротьбу проти нелегальної реалізації піротехнічних засобів. В обласному центрі та в районах області проводять регулярні перевірки з метою виявлення незаконного розповсюдження піротехнічних засобів.

У результаті перевірок поліції вдалося “на гарячому” впіймати кількох осіб, які розповсюджували небезпечні предмети без дозволів та ліцензій. У них вилучено 450 одиниць піротехнічних засобів на суму близько семиста гривень.

«Усі порушники будуть притягнені до відповідальності. Згідно зі статтею 160 КУпАП їм загрожує штраф від 102 гривень із конфіскацією товару. Наразі на Тернопільщині діє тимчасова заборона не лише на торгівлю неліцензованою піротехнікою, а й на її використання. Наша порада жителям області – якщо ви все ж таки вирішили придбати піротехнічну продукцію, то зробіть це у спеціалізованій точці продажу і не забувайте, що при поводженні з піротехнікою слід бути обережними. Однак найкраще без цих засобів взагалі обійтися. Ні в якому разі не можна давати такі засоби дітям. Це небезпечно не лише для здоров’я, а й загалом для життя. Причому у Тернополі використання таких засобів заборонене міською радою, поки в країні триває антитерористична операція. Хочу звернутися до тернополян, звертати увагу на незаконних продаж піротехнічних засобів. У випадку виявлення таких осіб, повідомляти на лінію “102», – каже начальник відділу превенції патрульної поліції Тернопільського відділу поліції Іван Паньків.

Осіб, які займалися нелегальною реалізацією піротехнічних засобів в області, чекає суд.