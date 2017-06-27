Небайдужий тернополянин зустрів на вулиці злодія і “здав” його копам

27/06/2017 0
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26 червня, близько 17-ї години, патрульні поліцейські виїхали на виклик на вулицю Чорновола.

Заявник вказав на 22-річного хлопця, який за його словами, 24 червня викрав у його товариша гаманець в інтернет-кафе.

Інспектори затримали підозрюваного та доправили до відділку поліції. Там вони встановили особу підозрюваного.

Раніше його притягували до адміністративної відповідальності за зберігання наркотичний засобів, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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