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Небайдужий тернополянин зустрів на вулиці злодія і “здав” його копам
27/06/2017 0
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26 червня, близько 17-ї години, патрульні поліцейські виїхали на виклик на вулицю Чорновола.
Заявник вказав на 22-річного хлопця, який за його словами, 24 червня викрав у його товариша гаманець в інтернет-кафе.
Інспектори затримали підозрюваного та доправили до відділку поліції. Там вони встановили особу підозрюваного.
Раніше його притягували до адміністративної відповідальності за зберігання наркотичний засобів, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
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