Небайдужий тернополянин зустрів на вулиці злодія і “здав” його копам

27/06/2017 Розмір тексту:

26 червня, близько 17-ї години, патрульні поліцейські виїхали на виклик на вулицю Чорновола.

Заявник вказав на 22-річного хлопця, який за його словами, 24 червня викрав у його товариша гаманець в інтернет-кафе.

Інспектори затримали підозрюваного та доправили до відділку поліції. Там вони встановили особу підозрюваного.