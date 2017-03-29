Небайдужі тернополяни відшкрябали свастику з пам’ятника загиблим євреям. ФОТО

28/03/2017 Розмір тексту:

24 березня на околиці Тернополя осквернили пам’ятник жертвам Голокосту. Невідомі намалювали на ньому свастику та руни СС.

Вже в неділю памʼятник відчистили та повернули йому попередній вигляд представники Тернопільської міської організації «Спілка Української Молоді в Україні», повідомляє Галінфо.

«Дуже сумно і прикро, що знаходячись в місці, де проживає чимала частина мешканців Тернополя, коли щодня по кілька разів люди пішки та на авто минають понівечений памятник – ніхто нічого не зробив. Мова не йде про політиків, депутатів по округу та іншу політичну та громадську “еліту” міста. Але мешканці району показали себе з не найкращого боку» – зазначила голова ТМО «СУМ в Україні» Леся Голик.

«Троє дорослих людей, один юнак, 30 хвилин часу та кілька шматків кухонної дряпки для посуду. Ось і все, що було потрібно для малої справи, з великим значенням» – продовжила Леся Голик.