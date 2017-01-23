Небайдужа тернополянка допомогла копам спіймати злодіїв

Патрульні оперативно почали обстежувати вказану вулицю та прилеглі двори. Невдовзі інспектори виявили двох чоловіків, які, помітивши патруль, заметушились. У них охоронці порядку виявили коробки з взуттям та електронні ваги. Громадяни не могли пояснити де взяли дані речі та куди з ними прямують. Осіб затримали та доставили до відділу поліції для з’ясування всіх обставин даного факту.

А близько 6-ї години ранку патрульні отримали на планшет повідомлення про крадіжку з автомобіля ‎Peugeot Expert на вулиці Київська.

Обстежуючи прилеглу територію, інспектори виявили також пошкодження замка автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який знаходився неподалік. Патрульні, з допомогою баз даних, встановили власника автомобіля та повідомили його про виявлений факт. Оглянувши свій автомобіль, чоловік повідомив про відсутність електронних ваг.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Управління патрульної поліції дякує небайдужим громадянам, які повідомляють про правопорушення та підозрілих осіб.