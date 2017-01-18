Неадекватний водій матюкався до патрульних і хапав їх за одяг

18/01/2017 0
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16 січня, близько 16-ї години, патрульні помітили на Грушевського автомобіль Daewoo, який порушив правила дорожнього руху.

Коли інспектори наказали водієві зупинитися, він спочатку пригальмував, а потім намагався втекти з місця події. Під час затримання водій поводив себе неадекватно, висловлювався нецензурною лайкою, чинив фізичний опір. Даний громадянин виражався нецензурною лайкою, хапав поліцейських за формений одяг і чинив злісну непокору законній вимозі інспекторів.

Усі ознаки вказували на те, що громадянин знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Однак від освідування він відмовився.

На водія охоронці порядку склали адміністративні протоколи за ст.130 – керування у стані алкогольного сп’яніння , ст.173 – дрібне хуліганство, ст.185 – злісна непокора законній вимозі поліцейського та винесли постанову за ст. 122 КУпАП – порушення ПДР.

Як з’ясували інспектори, чоловік приїхав забрати дочку з гуртка. Патрульні повідомили дружину про затримання чоловіка та дочекавшись її, передали їй дівчинку.

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