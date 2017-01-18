Неадекватний водій матюкався до патрульних і хапав їх за одяг

18/01/2017 Розмір тексту:

16 січня, близько 16-ї години, патрульні помітили на Грушевського автомобіль Daewoo, який порушив правила дорожнього руху.

Коли інспектори наказали водієві зупинитися, він спочатку пригальмував, а потім намагався втекти з місця події. Під час затримання водій поводив себе неадекватно, висловлювався нецензурною лайкою, чинив фізичний опір. Даний громадянин виражався нецензурною лайкою, хапав поліцейських за формений одяг і чинив злісну непокору законній вимозі інспекторів.

Усі ознаки вказували на те, що громадянин знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Однак від освідування він відмовився.