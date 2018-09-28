Неадекват на “Мерседесі” погрожував іншому водієві пістолетом

28/09/2018 Розмір тексту:

Інцидент трапився 27 вересня близько 8 години на вулиці Бродівській у Тернополі. Між водіями двох автомобілів на дорозі виникла конфліктна ситуація.

За словами потерпілих, їхній автомобіль на мосту з порушенням правил дорожнього руху обігнав водій «Mercedes Vito», ледь не створивши аварійної ситуації. Вони об’їхали порушника. Проте водій мікроавтобуса наздогнав їх і під час руху почав погрожувати предметом, схожим на пістолет.

Пізніше кермувальник «Mercedes Vito» наздогнав авто потерпілих та перегородив їм дорогу. Між чоловіками почалася словесна суперечка, яка переросла у штурханину. Дружина потерпілого викликала на допомогу працівників поліції.

Правоохоронці поспілкувалися з обома учасниками конфліктної ситуації та оглянули транспортні засоби. В автомобілі «Mercedes Vito» поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет. Його вилучили і направили на експертизу. Водій мікроавтобуса стверджує, що зброю знайшов.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, опитують свідків події, вилучили відео з реєстраторів та зняте телефоном.

Як повідомляють у поліції, за даним фактом слідчі Тернопільського відділення поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 129 частини 1 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.