Не життя, а свято: у Тернополі відбудеться більше трьох десятків фестивалів

07/04/2017 Розмір тексту:

Тернопіль – місто фестивалів. Як підтвердження цього низка культурно-мистецьких, гастрономічних, розважальних заходів відбудеться і цього річ.

Будуть, як відомі вже фестивалі, так і нові. Зокрема, до кінця року заплановано провести ще 25 подій, які мають на меті зацікавити не тільки тернополян, а й гостей з інших регіонів. Власне, одне із завдань майбутніх фестивалів – привабити до Тернополя якомога більше туристів. А щоб жителі інших міст знали, що відбувається у нас, в туристично-інформаційному центрі зібрали наймасовіші і найцікавіші заходи в один буклет. Його видрукували тиражем 10 тисяч примірників українською та англійською мовами і роздаватимуть на різноманітних туристичних виставах. Також їх отримають готелі та туристичні фірми Тернополя.

– Ми змінили підхід до проведення фестивалів – зазначив Леонід Бицюра, заступник міського голови. – Фестиваль – це не самоціль, він має виконувати певні задачі: популяризувати місто, привертати увагу туристів та міжнародних компаній. Одна із важливих задач – це вирівняти логістику наших фестивалів з логістикою інших всеукраїнських подій. Окрім вже відомих фестивалів «Галицька дефіляда», «Тернопільські театральні вечори», «ДжазБез», «Ї», «Файне місто», пропонуємо цього року і нові. На території недобудованої обласної бібліотеки у середині травня відбудеться «Фон Вакано Крафт Фест» – фестиваль крафтового пива та м’ясних виробів. У середині червня буде цікавий всеукраїнський фестиваль під відкритим небом «КіноВулиця». Надзвичайно цікавим має бути фестиваль 8 липня «Місто майстрів», який позиціонуватиме Тернопіль, як місто майстер-класів у різноманітних галузях, не тільки традиційних, а в різними видах людської діяльності. У календарі подій невідображені, але також заплановані «Хмільний кухоль», який пов’язаний із проведенням Днів Європи і мав би перетинатися з презентацією європейських культур різних країн. Вперше за межі столиці вийде київський фестиваль «У пошуках Made in Ukraine» і 16-17 вересня він має пройти у нашому місті.

Серед розмаїття фестивалів декілька матимуть гастрономічне спрямування. «Галицька дефіляда» відбудеться тільки раз на початку червня. Утім команда, яка займається її організацією, проведе ще три фестивалі, втому числі і «Короп-фест», який декілька років відбувався у Коропці.

– Будуть фестивалі орієнтовані насамперед на туристів, – каже Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста. – Це фестиваль галицької кухні «Галицька дефіляда». Крім нього, ініціатива «Тернопіль фест» організує ще три заходи: «Тернопільська брама» 5-7 травня, «Короп-фест» 6-9 липня та «Сала і Самогону» 22-24 вересня. Вони стали переможцями у громадському бюджеті і отримали мільйон гривень на проведення чотирьох фестивалів і пообіцяли, що привезуть величезну кількість туристів. Є й інші фестивалі пов’язані з кухнею: «Співоче поле», «Хмільний кухоль», «Вуличний ринок». Як правило, такі заходи популярні серед туристів, тому надіємось, що це суттєво збільшить кількість гостей, які завітають до Тернополя.

У ці вихідні в Тернополі проходить перший Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». А 21-22 квітня відбудеться Міжнародний фестиваль духовної пісні «Я там, де є благословення». У наступні місяці заплановано провести «Тернопільські дні моди», «Цвіт вишиванки», «StudFest-2017», «Золота підкова» та інші. Детальніше про всі події можна дізнатися тут.

Ольга Трач

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