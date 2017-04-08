Не завжди “дешево” означає “якісно” – тернополяни про продукцію на ярмарках

08/04/2017 Розмір тексту:

Сьогодні в Тернополі проходять традиційні ярмарки, які організовує влада міста та області, залучаючи виробників сільгосппродукції. Вже вкотре акцент робиться на тому, що тернополяни на ярмарках мають змогу купити продукти першої необхідності дешевше. Хоча самі мешканці міста та області хотіли би більше заробляти та не шукати дешевого товару замість якісного.

Чи не єдиний виробник, який вивіз на торгівлю більшість зі свого широкого асортименту, є Тернопільський м’ясокомбінат.

«Є люди, які скаржаться, що наша продукція в дешевому ціновому сегменті є дорожчою, ніж в конкурентів, – коментує керівник напрямку продажів Віктор Ратушняк. – Але ми пояснюємо покупцям, що не завжди «дешево» означає «якісно».

За словами працівників Тернопільського м’ясокомбінату, їхня продукція користується сталим попитом і на кожен гаманець знайдеться свій товар. Але він буде якісним і безпечним для здоров’я, бо всі вироби мають високий вміст м’яса т а відповідають всім державним стандартам.

«От порівняйте наш бочок та інші, які продаються не тільки тут, але і по магазинах чи ринках, – продовжує Віктор Ратушняк. – Кількість м’яса в нашому бочку є більшою, ніж будь-де. Звісно, кожен продукт знайде свого покупця, але ми працюємо не на здешевлення, а на безпечність для здоров’я».

Окрім м’ясних виробів на ярмарках продавалися крупи, хлібо-булочні та інша сільсько-господарська продукція.