“Не варто зачаровуватися популістами” – Роман Заставний про Надію Савченко

29/03/2018 Розмір тексту:

Що було б з Україною, якби президента довелось обирати 2 роки тому? На такі роздуми народного депутата з Тернополя Романа Заставного наштовхнула минулотижнева ситуація в Раді з Надією Савченко.

За словами тернопільського парламентаря, після виходу на волю Савченко мала 37% підтримки українців і чималі амбіції керувати державою. Тепер же громадяни побачили справжнє обличчя цієї особи і, сподівається Роман Заставний, зробили належні висновки.

«Протягом останніх днів тема Савченко і політики, які це коментують, напевно набридли вже всім українцям. Та тут варто згадати фразу: «не треба надто зачаровуватися, щоби потім не розчаровуватися». Тобто українці мають зрозуміти, що не потрібно захоплюватися пустими гаслами, популізмом тих чи інших персон. Адже не завжди те, що вони говорять, має позитив для нас», – підсумував Роман Заставний.