Не ті нині Ромео: на Тернопільщині 16-річний залицяльник обікрав 15-річну дівчину

03/01/2018 Розмір тексту:

До співробітників Заліщицького відділення поліції із заявою звернувся житель села Мишків. Чоловік заявив, що його неповнолітня донька стала жертвою крадія. У дівчини поцупили банківську картку, з якої було знято п’ять тисяч гривень.

З’ясовуючи обставини крадіжки, поліцейські встановили, що причетним до злочину може бути залицяльник потерпілої. 16-річний парубок тривалий час намагався завести дружні взаємини з дівчиною, проте раптом став уникати зустрічі.

Неповнолітнього односельця заявників поліцейські опитали і той зізнався у тому, що таємно викрав банківську картку. Знаючи пін-код, парубок декілька разів знімав готівку в банкоматах, а бувало, що й розраховувався чужим електронним гаманцем у торгових закладах. Загалом витратив п’ять тисяч гривень.

Кримінальне провадження розпочато за частиню 1 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.