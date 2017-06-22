“Не пропускаю жодного засідання, тому що отримую за це заробітну плату”, – нардеп Михайло Головко

Серед переліку своє місце зайняло прогульництво, а з числа депутатів, що страждають цією «хворобою» – зробили Топ-10. На щастя, жоден із тернопільських нардепів до антирейтингу не потрапив, а Михайло Головко у відео-опитування ЧЕСНО зазначив, що пропуск засідань означає зраду своїх виборців.

– Я балотувався на цю посаду і йшов до виборців, вони мені довірили свій голос, я представляю їх у парламенті – для мене це відповідальна місія і завдання. Тому я відкладаю усі справи і звісно ж не пропускаю жодного засідання, для мене – це є аргумент, – наголосив Михайло Головко.

Активісти руху ЧЕСНО зазначають, що абсурд ситуації в тому, що навіть 100%-го прогульника відкликати неможливо. Єдине, чим можна покарати «недоторканних», — позбавити частини зарплатні. За дорученням спікера, з вересня 2016 року прогульників також час від часу публікують у газеті «Голос України». Ефекту від цього, звичайно, мало. На думку ж «свободівця», відвідування сесійних засідань та комітетів повинні бути визначені кожним нардепом як обов’язок.

– Я не пропускаю жодного засідання, тому що отримую за це заробітну плату. Звісно, намагаюся її максимально ефективно відпрацювати – на всіх засіданнях парламенту, на Комітеті, намагаюсь подавати багато законопроектів. На жаль, не всі мої пропозиції вносяться в сесійну залу, але це обов’язок кожного депутата відвідувати і працювати в сесійній залі, – переконаний позафракційний депутат Михайло Головко.