Пішла з дому і не повернулася: у Тернополі розшукують молоду жінку. ФОТО

04/10/2018 0
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Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують мешканку Тернополя Лещишин Віолетту Володимирівну, 1992 року народження.

3 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення про зникнення тернополянки. Як зазначив заявник, його дружина 2 жовтня, близько 7 ранку вийшла з дому та не повернулася. Місце знаходження краянки невідоме.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію «102».

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