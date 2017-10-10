Не погано і не відмінно: у педагогічному університеті розповіли, як пройшла вступна кампанія

10/10/2017 Розмір тексту:

Найпопулярніша спеціальність у педагогічному – англійсько-український переклад.

Місяць навчання минув у вищих навчальних закладах. За цей час першокурсники знайомилися між собою, з викладачами, облаштовувалися у гуртожитках чи винайнятих квартирах та звикали до розкладу занять. І вже зовсім скоро на них чекає перша сесія. А в адміністрації ВУЗу в цей період мали можливість проаналізувати вступну кампанію. Якою вона була для Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка розповів відповідальний секретар приймальної комісії Павло Басістий.

– Цього року вступна кампанія у нас пройшла на середньому рівні, – зазначає Павло Басістий. Не скажу, що вона була поганою, але й відмінною назвати її не можу. Загалом, на державну форму навчання цього разу ми набрали приблизно на 30 студентів більше, ніж минулого року. Хоча ми отримали достатньо державних місць, але не всі абітурієнти виконали вимоги до зарахування і частина місць пропала. Ті абітурієнти, які були рекомендовані до зарахування і не подали оригінали документів втратили можливість навчатись на державній формі. В Умовах прийому було чітко сказано, що на деякі спеціальності можна було здійснювати перевід з платної форми навчання на державну, а саме – природничо-математичних спеціальностей: Середня освіта (хімія, біологія, географія, математика, фізика, інформатика), екологія, Професійна освіта (Комп’ютерні технології) та інші. Там де можна було перевести вступників, ми їх перевели, а на гуманітарні спеціальності, де перевід робити не можна було, місця пропали.

На державну форму навчання на перший курс набрали 474 студенти, на заочну – 51. Кількість платників на перший курс денної форми – до 170 осіб, заочної – 200. До магістратури на денну державну форму навчання прийняли – 461 студента, заочну – 11, платників на денну форму – 112, на заочну – близько 700. На контрактну форму навчання найбільше вступило на англійсько-український переклад. Популярна також Середня освіта (Мова і література (англійська)), решта спеціальностей приблизно на одному рівні за рейтингом. За рахунок магістратури ми набрали достатньо платників, а також студентів контрактників на другі і треті курси. Нечисельним набір виявився на базі повної загальної середньої освіти на факультет мистецтв. Проте на базі молодшого спеціаліста було здійснено набір на Середню освіту (Музичне мистецтво), Дизайн, чого не скажеш про спеціальності «Сценічне мистецтво», Середню освіту (Образотворче мистецтво).

Незважаючи на те, що зараз абітурієнти подають заяви на вступ в електронному вигляді і весь процес комп’ютеризований, простіше працювати, за словами Павла Басістого, не стало. Він уже не перший рік входить до складу приймальній комісії, і зазначає, що раніше було вдвічі менше паперової роботи, яка забирає багато часу і уваги.

Ольга Трач

Фото автора