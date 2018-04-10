Не поділили хлопця: 17-річна дівчина сильно побила 16-річну суперницю

10/04/2018 Розмір тексту:

Лікарняним ліжком завершилися Великодні свята для неповнолітньої мешканки села Долина на Чортківщині. Її побила 17-річна знайома.

Повідомлення про неповнолітню пацієнтку зі слідами побоїв надійшло до працівників чортківської поліції 9 квітня від чергового лікаря районної лікарні. Медик повідомив, що у дівчини травми живота забій носа та обличчя.

Правоохоронці з’ясували усі обставини. Тілесні ушкодження у 16-річної мешканки району виявилися не що іншим, як результат ревнощів через хлопця. Обидві знайомі не поділили парубка, тож старша вирішила кулаками пояснити молодшій подрузі не задивлятися на чужого кавалера.

З’ясування особистих відносин між дівчатами закінчилося стаціонарним лікуванням у хірургічному відділені для однієї, та відкриттям кримінального провадження згідно статті 125 Кримінального кодексу України для іншої, повідомляють у поліції.