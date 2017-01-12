“Не освоєння грошей громадами – загроза для майбутніх надходжень”, – Роман Заставний

12/01/2017 Розмір тексту:

Об’єднані територіальні громади, які не освоюють кошти на розвиток інфраструктури, забирають у людей можливість жити в кращих умовах. У цьому переконаний депутат Верховної Ради України від “Народного фронту” Роман Заставний.

— Проблеми з освоєнням коштів з Державного фонду регіонального розвитку виникають у тих громадах, де управлінці невідповідально, а то й некомпетентно ставляться до організації роботи, — зазначив Роман Заставний. — Зволікання з освоєнням грошей негативно впливає і на майбутнє залучення фінансових траншів у громади.

А з позитиву в роботі Державного фонду регіонального розвитку, вважає парламентар, – це дієвий елемент боротьби з політичною корупцією, адже раніше гроші розподілялися в ручну.