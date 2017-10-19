“Не дали стрибнути, тоді повішуся: тернополянка додала роботи копам. ВІДЕО
«Не дали стрибнути, піду повішаюся!», – патрульні врятували тернополянку від ймовірного самогубства.
Про те, що жінка на вулиці Миру має намір стрибнути з вікна другого поверху повідомив патрульним небайдужий тернополянин. З такими випадками інспектори зустрічаються вже не вперше, тож добре знають, як діяти в подібній ситуації.
«Не дали стрибнути, піду повішаюся!», – погрожувала громадянка.
Однак патрульні дуже швидко зорієнтувалися. Знайшли драбину і через балкон залізли до квартири. У той час, як поліцейський заспокоював тернополянку, його напарниця викликала швидку.
Окрім того, інспектори повідомили про випадок чоловіка громадянки. З його слів, вона має проблеми з алкоголем і звести рахунки з життям пробує не вперше, повідомляють у патрульній поліції.
«Не дали стрибнути, піду повішаюся!», – патрульні врятували тернополянку від ймовірного самогубства Про те, що жінка на вулиці Миру має намір стрибнути з вікна другого поверху повідомив патрульним небайдужий тернополянин. З такими випадками інспектори зустрічаються вже не вперше, тож добре знають, як діяти в подібній ситуації. «Не дали стрибнути, піду повішаюся!», – погрожувала громадянка. Однак патрульні дуже швидко зорієнтувалися. Знайшли драбину і через балкон залізли до квартири. У той час, як поліцейський заспокоював тернополянку, його напарниця викликала швидку. Окрім того, інспектори повідомили про випадок чоловіка громадянки. З його слів, вона має проблеми з алкоголем і звести рахунки з життям пробує не вперше.#ternopilpolice
Опубліковано Патрульна поліція Тернополя 19 жовтня 2017 р.
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