“Не дали стрибнути, тоді повішуся: тернополянка додала роботи копам. ВІДЕО

Про те, що жінка на вулиці Миру має намір стрибнути з вікна другого поверху повідомив патрульним небайдужий тернополянин. З такими випадками інспектори зустрічаються вже не вперше, тож добре знають, як діяти в подібній ситуації.

«Не дали стрибнути, піду повішаюся!», – погрожувала громадянка.

Однак патрульні дуже швидко зорієнтувалися. Знайшли драбину і через балкон залізли до квартири. У той час, як поліцейський заспокоював тернополянку, його напарниця викликала швидку.

Окрім того, інспектори повідомили про випадок чоловіка громадянки. З його слів, вона має проблеми з алкоголем і звести рахунки з життям пробує не вперше, повідомляють у патрульній поліції.