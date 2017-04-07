Навіть в туалет виходив з матір’ю, – нові подробиці шокуючої історії, яка сталася на Тернопільщині. ВІДЕО

07/04/2017 Розмір тексту:

40-річна жителька Тернопільської області змусила свого сина кілька років просидіти вдома майже без виходу надвір.

Сусіди кажуть, що навіть у туалет хлопець виходив разом із матір’ю, йдеться в сюжеті ТСН.

Сусіди кажуть, що жінка неодноразово виганяла з обійстя вчителів, які приходили дізнатися, чому її сина немає в школі. Господарка кричала на всіх, окрім сина, якого огорнула гіперактивною материнською любов’ю. “Три роки закритий був. Три роки! Приходили тут учителі, плакали під парканом”, – каже сусідка Леся Заянчковська.

Однокласники Віталика жодного разу за ці роки не зустрічали хлопця в їхньому містечку. Діти були впевнені, що його немає в Україні, бо ж і мати забрала документи зі школи з поясненням, що дитина перебуває за кордоном і навчатиметься там. Хлопчик був заглиблений у себе, ні з ким не товаришував і соромився матері, бо вона його надто опікала. “Він дуже рідко приходив до школи, він від мами не відходив. Мама раз зайшла в клас з ним і не хотіла виходити. Він аж плакав, казав, скажіть, хай мама вийде, я хочу на уроці займатися”, – пригадує однокласник Роман Мельник.

Чиновники із соціальної служби заперечують факт ув’язнення дитини. “Хлопчика виявили, який вдома грався — купа телефонів, комп’ютерів. Як такого, ув’язненння не було, дитина цілком нормальна, адекватна. Йому запропонували, чи ти згідний поїхати – так, згідний”, – розповів керівник служби у справах дітей Заліщицької райдержадміністрації Ігор Кондуб. Спілкуватися з пресою соціальні працівники хлопцю поки що не рекомендують.

Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження проти мами за статтею про злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною. “По місту він не ходив, на подвір’я пару раз бачили його – вона сама виводила його з будинку за руку в туалет і назад. Мати пояснює, що вона має право не пускати дитину до школи і надалі”, – розповів інспектор ювенальної превенції Заліщицького відділення поліції Володимир Чайковський. Поліцейські попереджають: якщо жінка змінить власні погляди на виховання дитини і дозволить хлопцеві відвідувати заняття – їй дадуть шанс виправитись. Інакше можуть позбавити батьківських прав.