“Навіть дитина розуміє, а дорослі і далі бикують”, – що викликало обурення тернополянки. ФОТО

Про це зазначає на своїй сторінці у мережі “Facebook” тернополянка Олеся Чорнява, пише сайт 0352.ua.

Тернополянка розповідає, що під час прогулянки із своєю дитиною у гідропарку “Топільче” можна було помітити чимало пляшок від алкоголю, пакети та багато іншого сміття. Дивлячись на цей “річковий безлад” малеча неодноразово повторювала “розумні” фрази:

“Хтось пакетик кинув. То хтось не дуже хороший зробив. Але ж лід розтане і пакетик впаде у воду! Не можна забруднювати річку!!!”, – пише тернополянка.

Олеся Чорнява бідкається, що навіть не знала, що відповідати дитині на такі не дитячі капризи.

“Ну і що я мала на це відповісти?! Майже всю прогулянку в парку супроводжували фрази: “хтось пляшку викинув”, “чому це сміття тут плаває?”, і найчастіше це тверде “НЕ МОЖНА ЗАБРУДНЮВАТИ РІЧКУ!”. Чому навіть дитина розуміє, що це погано, а дорослі і далі продовжують бикувати??”, – наголошує мешканка Тернополя.