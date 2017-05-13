Навіщо тернопільських студентів перевіряли металошукачами. ФОТО

13/05/2017 Розмір тексту:

12 травня шестикурсники Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського вперше проходили тестування за американськими стандартами – за програмою IFOM (InternationalFoundations of Medicine).

Контролювали дотримання умов проведення тестування працівники Управління поліції охорони в Тернопільській області.

Поліцейські охорони, використовуючи металошукачі, перевіряли усіх, хто студентів, які прийшли на тестування. Усе це відбувалося згідно затвердженого наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України й зареєстрованого в Міністерстві юстиції України. Основна вимога таких дій – не допустити, аби студенти пронесли на тести мобільні телефони та інші пристрої накопичування-передачі інформації.

Під час проведення тестувань співробітники поліції охорони не виявили заборонених пристроїв.

Центр оцінювання якості освіти поставив завдання — підвищити контроль над тим, аби всі абітурієнти мали однакові умови, бо це концептуальна стратегія оцінювання якості освіти в державі.

Із метою недопущення надзвичайних подій в кожній аудиторії, де проводилося тестування, перебували поліцейські охорони. Усі вони були належним чином проінструктовані, забезпечені металошукачами нового зразка та не покидали аудиторію впродовж всього екзамену. Це дало змогу не допустити порушень під час перевірки знань, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.