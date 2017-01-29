Науковці з Тернопільщини створили пристрій, який виробляє електроенергію з… соломи!
28/01/2017 1
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Вчені з Бережанського агротехнічного інституту розробили установку, яка здатна виробляти як теплову, так і електричну енергію, використовуючи для цього солому в якості біомаси.
Установка переробляє солому в паливні пелети і видобуває біогаз. Далі біогаз буде згоряти в двигуні внутрішнього згоряння, а власне генерація електроенергії і тепла будуть здійснюватися з допомогою генератора.
Розробники відзначають, що в першу чергу дана установка буде цікава тим сільськогосподарським підприємствам, які спеціалізуються на вирощуванні зернових і володіють запасами соломи. Крім того тернопільські вчені зараз вивчають можливість застосування дикорослих видів рослин західних областей України в якості сировини для виробництва паливних пелет, повідомляє сайт 24news.com.ua.
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Коментарі (1)
сашко29/01/2017
електроенергія з соломи,теплову з перегною, во дожилися ,як далеко зайшов прогрес,шкода що мамонти повимиарали,так би ми ще зі списами літали, камяний вік, чи шо