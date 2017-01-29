Науковці з Тернопільщини створили пристрій, який виробляє електроенергію з… соломи!

28/01/2017 Розмір тексту:

Вчені з Бережанського агротехнічного інституту розробили установку, яка здатна виробляти як теплову, так і електричну енергію, використовуючи для цього солому в якості біомаси.

Установка переробляє солому в паливні пелети і видобуває біогаз. Далі біогаз буде згоряти в двигуні внутрішнього згоряння, а власне генерація електроенергії і тепла будуть здійснюватися з допомогою генератора.

Розробники відзначають, що в першу чергу дана установка буде цікава тим сільськогосподарським підприємствам, які спеціалізуються на вирощуванні зернових і володіють запасами соломи. Крім того тернопільські вчені зараз вивчають можливість застосування дикорослих видів рослин західних областей України в якості сировини для виробництва паливних пелет, повідомляє сайт 24news.com.ua.