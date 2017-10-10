Наступний тиждень у тернополян розпочнеться з вихідного

10/10/2017 0
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Українці відпочиватимуть три дні поспіль з нагоди святкування в суботу, 14 жовтня, Дня захисника України.

Згідно з українським законодавством, оскільки святковий день припадає на суботу (14 жовтня), то наступний понеділок (16 жовтня) буде вихідним, повідомляє nv.ua.

Президент України Петро Порошенко, 13 жовтня 2014 року, підписав указ, згідно з яким щорічно 14 жовтня відзначається День захисника України.

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