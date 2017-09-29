«Наступний навчальний рік школа мистецтв має шанс почати в новому приміщенні», – Роман Заставний

29/09/2017 Розмір тексту:

Тернопільській школі мистецтв світить краще майбутнє в нових стінах. Вперше з моменту бажання школи переїхати в більше приміщення міська та обласна влада, народні депутати досягли порозуміння в цьому питанні. Як зазначив голова міжфракційної групи «Тернопільщина» у парламенті Роман Заставний, мабуть, за останнє десятиріччя представники різних рівнів місцевої влади нарешті знайшли спільне рішення подальшої долі школи.

Народний депутат пригадав, що питанням переселення школи мистецтв займався з 2007 року. Тоді навчальний заклад хотіли розмістити в приміщенні ЗОШ №24. «Та напевно на щастя, – підсумовує Роман Заставний, – переселити школу так і не вдалося. Зате на базі ЗОШ №24 реалізували проект «Школа майбутнього», який допоміг закладу від неспроможності набрати перший клас перейти до цілком наповнених трьох класів».

То ж зараз, переконаний Роман Заставний, залишилося об’єднати пропозиції батьків, педагогів закладу та представників влади, щоб разом дати школі мистецтв нове життя.

Також в рамках переміщення школи мистецтв голова групи «Тернопільщина» та її члени опрацьовують ідею створення на її базі спортивного проекту. Адже як наголосив Роман Заставний, не правильно зосереджувати творчих діток виключно на мистецтві та нехтувати їхнім здоров’ям. То ж поєднання художніх занять зі спортивними – важливе для міцного майбутнього покоління.

«Завдання влади в цьому питанні наступне: якнайшвидше узгодити всі організаційні моменти, в бюджеті на наступний рік закласти потрібну суму. До речі, вирішили залишити спільне фінансування школи обласною та міською владою. Також я проти перенесення школи мистецтв кудись за межі Тернополя. Зараз ми повинні втримати ці домовленості, щоб далі їх відстояти. Аби потім не було політичних демаршів. Це свого роду тест, чи здатні ми об’єднатися і працювати, а не лише протестувати», – каже Роман Заставний.