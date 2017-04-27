Наступного опалювального сезону тернополянам доведеться економити газ

27/04/2017 Розмір тексту:

Заяви на отримання субсидій за останні п’ять місяців подало 26 тисяч 700 жителів області. Станом на 1 квітня 2017 року в області компенсацію за житлово-комунальні послуги отримало 227 тисяч домогосподарств. Порівняно з минулим роком кількість одержувачів субсидій збільшилась на 12 тисяч домогосподарств. З початку цього року в області на субсидії було витрачено півтора мільярда гривень. А з першого травня буде автоматично перераховано розмір субсидій.

– Надання субсидії призначається при первинному зверненні з місяця звернення до 1 травня 2017 року, незалежно від того коли людина звернулася, – каже Вадим Боярський, директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації. – З 1 травня усім, хто вже отримував субсидії буде проведено автоматичний перерахунок без звернень громадян і субсидія буде призначена на 12 місяців до 1 травня 2018 року. Звернутися в управління мають тільки ті у кого відбулися якісь зміни, які впливають на призначення субсидій: хтось виписався або приписався у помешканні, народилися діти, було здійснено одноразову покупку на суму понад 50 тисяч гривень. Згідно постанови, заявник повинен повідомити про це в управління соцзахисту упродовж місяця з часу виникнення зміни. Для тих людей, які ще не зверталися за субсидіями, але претендують на них, потрібно подати відповідні документи у місцеве управління соцзахисту за місцем реєстрації і. З 1 травня 2017 року субсидія буде перерахована з урахуванням доходу за 2016 рік, тобто за попередній календарний рік. Відповідно, збільшення мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року не вплине на цьогорічний розрахунок субсидій. Підняття зарплати братиметься до уваги вже у 2018 році при перерахунку субсидій.

Вадим Боярський зауважив також, що в наступному опалювальному сезоні буде зменшена норма споживання природнього газу для опалення приміщень із 5,5 метрів кубічних газу на метр квадратний опалювальної площі до 5 метрів кубічних.

У Тернополі є найбільше отримувачів субсидій – 49 тисяч домогосподарств. Багато їх також у Тернопільському і Теребовлянському районах – 14, Збаразькому – 13, Бучацькому і Підволочиському – по 12 тисяч. Найменше субсидіантів у Кременці – 5 тисяч та Підгаєцькому районі – 3 тисячі 800 осіб.

Ольга Трач

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