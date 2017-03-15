Настоятеля Почаївської Лаври підозрюють у підтримці сепаратистів

10/03/2017 Розмір тексту:

Сайт «Миротворець» зарахував настоятеля Почаївської лаври Митрополита Володимира до списку пропагандистів сепаратистських проросійських рухів.

Як повідомляє «Миротворець», владика Володимир відкрито заперечує російську агресію проти України та насаджує в суспільну свідомість думки про «громадянську війну». У відповідь на збройну агресію настоятель Лаври під псевдопацифістським лозунгом «переконувати не силою зброї, а силою слова» пропагує не мир, а капітуляцію перед Російською Федерацією. На захист митрополита Володимира вже виступили інформаційне агентство «Новороссия» та російський LifeNews.

Нагадаємо, що це не перші закиди в бік очільника Почаївської Лаври щодо його проросійської позиції. Раніше «За Збручем» повідомляв, що за благословення владики Володимира у Лаврі продавали книжки про «Новоросію», один з його підлеглих монахів на відео закликав росіян прийти на Західну Україну, а сам настоятель монастиря назвав українців язичниками та безбожниками за святкування Дня Незалежності України.