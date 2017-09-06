Наскільки зростуть пенсії мешканців області?

06/09/2017 Розмір тексту:

Від двохсот до тисячі гривень зростуть пенсії з першого жовтня цього року.

Розмір надбавки залежить від багатьох факторів, його розраховуватимуть для кожного пенсіонера індивідуально, – пояснюють у головному управлінні Пенсійного Фонду. Під час перерахунку виплат зважатимуть на інфляцію і зростання рівня зарплати в Україні.

Мінімальна пенсія в Україні становить 1312 гривень. Її отримає 8 мільйонів пенсіонерів, а їхня загальна кількість становить 12 мільйонів. Це означає, що більшість пенсіонерів живе за межею бідності.

«Пенсійна реформа наразі є необхідна. Пенсіонери по всій Україні чекають змін, а зокрема суттєвого покращення свого матеріального становища. Нині в нас в дії солідарна пенсійна система, пенсії виплачуються з внесків працюючого населення. Пенсійна реформа передбачає певні зміни у цьому напрямку. Але нинішніх пенсіонерів цікавить підвищення розміру виплат вже сьогодні. І це підвищення має відбутися, зокрема воно заплановане на перше жовтня», – відзначив начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимир Сулима.

Щодо пенсійної реформи, яку наразі реалізовують в Україні, то вона передбачає збільшення страхового стажу. У 2018-му році він становитиме 35 років. А пенсійний вік залежатиме від рішення людини вийти на пенсію.

Софія Романська