Наша відповідь Ілону Маску: винахідник з Тернопільщини збирає картоплю за допомогою… дрона. ВІДЕО

04/09/2018 Розмір тексту:

Петро Головатий заробляє гроші, проектуючи меблі. За освітою він педагог. Його спеціальність – це фізика та інформатика. Проводить заняття з робототехніки і конструювання, а також полюбляє змагання роботів. От і для полегшення ручної праці змайстрував собі робота, яким керує за допомогою пульта.

Як повідомляє “ПРО.ТЕ”, у селі робот возить різноманітні вантажі, відгортає сніг, часом навіть дитину катає на санках. Про свого механічного помічника розповідає так:

“Зараз робот лише допомагає возити картоплю. Я не ношу відра. На роботі є кнопка, натискаю і робот на 1 метр підїжджає – так він поряд біля мене везе відра, а я і ще хтось закидаємо картоплю”.

У селі люди спочатку дивувалися. Петро Головатий згадує про це зі сміхом:

“Тепер вже нормально сприймають – мовляв, він все щось вичудить. Реагують по-різному. Іноді кажуть: “Диви, тачка сама мішки везе”. Дехто в місті тікає з тротуару подалі, бо бояться. А боятися є чого – робот важить більше 100 кілограмів”.

Робот поки не має назви.

“Рама з металу, електромотори та батареї з електровелосипедів, керуюча електроніка саморобна з китайських і не тільки радіодеталей, ланцюги і зірочки від різних мотоциклів, колеса від авто. До городу у мене душа не лежить, а до техніки лежить. Дуже люблю щось випробовувати на городі, щоб полегшити працю”.

Конструктор пояснює, що виготовляв робота два місяці:

“Перед тим довго все продумував. Я дещо малюю на компі у 3D. Більше часу займає продумування самої концепції, пошук запчастин, токарні роботи (їх багато і це дорого). На завершення треба провести і поз’єднувати дроти і вже на кінець треба все запрограмувати (робота і пульта). Пульт дозволяє керувати роботом, як іграшкою”.