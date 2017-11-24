Населення Тернопільщини з початку року скоротилося на 5 тисяч осіб

24/11/2017 Розмір тексту:

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017 року становила 1053,8 тис. осіб, у тому числі в міських поселеннях – 472,6 тис. осіб та в сільській місцевості – 581,2 тис. осіб.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Упродовж січня–вересня 2017 року чисельність населення зменшилася на 5389 осіб.

Природний рух населення в січні–вересні 2017 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року характеризувався зменшенням кількості народжених на 517 дітей та збільшенням кількості померлих на 23 особи.